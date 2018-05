Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch bei LIDL

(Sulz am Neckar) Einbruch bei LIDL

Sulz am Neckar - In der Nacht zum Dienstag war Einbruchsalarm bei LIDL. Bei Eintreffen des alarmierten Sicherheitsdienstes waren die Täter bereits wieder verschwunden. Der Wachmann stellte eine aufgebrochene Eingangstüre und andere Beschädigungen fest.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge öffneten die Einbrecher kurz nach 3 Uhr gewaltsam die beiden Eingangstüren. Dabei warfen sie auch mit größeren Steinen gegen den Türrahmen. Ein Teil der Verglasung riss. Durch die geöffneten Türen schlüpften die Täter in den Einkaufsmarkt. An einer der Kassen nahmen sie eine unbekannte Anzahl Cash-Cards aus einer Ablage. Da etliche der Karten auf dem Boden lagen ist bislang noch nicht sicher, ob welche gestohlen worden sind. An derselben Kasse versuchten die Eindringlinge, die Schutzvorrichtung des Zigarettenautomaten zu öffnen. Das gelang nur teilweise. Ob Zigaretten gestohlen wurden, steht ebenfalls noch nicht fest. Den Sachschaden bezifferte die Marktleitung auf etwa 1000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/