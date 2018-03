Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in ...

(Rottweil-Neukirch) Einbruch in Wohnhaus in der Schömberger Straße

Rottweil-Neukirch - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum von 19 Uhr bis kurz nach Mitternacht, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schömberger Straße eingebrochen. Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentüre gelangten die Unbekannten in das Einfamilienhaus, durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Mit aufgefundenem und erbeutetem Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe verließen die Eindringlinge das Haus wieder. Die Polizei Rottweil hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen in Neukirch beziehungsweise in der Schömberger Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil (0741 477-0) in Verbindung zu setzen.

