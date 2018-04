Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in ...

(Burladingen) Einbruch in ehemaliges Fabrikgebäude in der Gammertinger Straße

Burladingen - Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag in ein ehemaliges Fabrikgebäude am Ortsausgang von Burladingen in der Gammertinger Straße eingebrochen und hat dabei mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Zunächst versuchte der Unbekannte vergeblich eine Seiteneingangstüre aufzuhebeln. Anschließend drückte der Täter ein Fenster gewaltsam auf, welches dabei förmlich aus der Verankerung gerissen wurde, nach innen fiel und dort lautstark auf einer Steintreppe zerbarst. Vermutlich erschrocken durch den dabei entstandenen Lärm ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Hinweise zu der Tat und dem Unbekannten nimmt die Polizei Hechingen (07471 9880-0) entgegen.

