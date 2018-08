Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in ...

(Niedereschach) Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Niedereschach - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach gegen 01.00 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Lokal in der Rottweiler Straße ein. Dabei stieg der Mann auf einen über drei Meter hohen Balkon. Mit einem Werkzeug hebelte der Einbrecher zwei Fenster auf. Entwendet wurde nichts. Offenbar brach der Täter die Tat ab, da er gestört worden sein dürfte. Verdächtigt wird ein circa 30 Jahre alter Mann mit kurzem Vollbart und dunklen Haaren. Bekleidet soll er mit einem dunklen Oberteil und hellblauen Jeans gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/