Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in ...

(Niedereschach) Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Niedereschach - In der Nacht von Freitag auf Samstag oder erst im Verlauf des Samstags brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Amselweg ein. Er bohrte das Schloss der Terrassentür auf, nachdem er zunächst versucht hatte mit einem Beil die Scheibe der Türe einzuschlagen. Ob der Täter etwas entwendete, ist bislang unklar. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Einbrecher das Gebäude nicht. Der angerichtete Sachschaden ist beträchtlich. Wer im Bereich des Tatortes verdächtigte Personen oder Fahrzeuge bemerkte, wird gebeten sich bei der Polizei in Villingen, Tel. 07721/601-0, zu melden.

