Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in ...

(Sulz-Bergfelden) Einbruch in Container nach Feier

Sulz-Bergfelden - Ein Einbrecher verschaffte sich am Samstagmorgen in der Zeit zwischen 05 Uhr und 07 Uhr Zutritt zu einem Container in der Stützenstraße und entwendete diverse Elektronikartikel. In dem Container, der von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt wird, fand Stunden zuvor eine Party statt. Als diese beendet war, nutzte der Einbrecher die abgelegene Lage und brach mit Gewalt die Türe zum Container auf. Im Container entwendete er unter anderem eine Musikbox und einen Laptop und suchte das Weite. Der Diebstahlsschaden liegt im Bereich von mehreren Hundert Euro. Der an der Türe entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Oberndorf hat Ermittlungen wegen Einbruchs eingeleitet und bittet unter 07423/ 81010 um Hinweise.

