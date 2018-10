Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in ...

(Freudenstadt) Einbruch in Bäckerei-Filiale

Freudenstadt - In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter in eine Bäckerei-Filiale in der Reichsstraße eingebrochen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Schiebetüre in den Verkaufsraum. In der Bäckerei durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde jedoch nichts. Warum die Einbrecher die Tat abgebrochen haben, ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen des Einbruchs und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen rund um die Bäckerei-Filiale gemacht hat wird gebeten sich zu melden (Telefon 07441 536 0).

