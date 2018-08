Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Apotheke

(Villingen) Einbruch in Apotheke

Villingen-Schwenningen - In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein bislang unbekannter Täter in eine Apotheke in der Karlsruher Straße ein. Einige Schränke wurden geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Der Einbrecher verschaffte sich Zutritt indem er die Schiebetüren aufhebelte. Die Räumlichkeiten verließ er über ein Fenster, welches in einen Hinterhof führt.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/