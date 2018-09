Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Autohäuser

(Hechingen) Einbruch in Autohäuser

Hechingen - In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter in zwei Autohäuser eingebrochen und haben Fahrzeuge im Wert von rund 80.000 Euro entwendet. In der Straße "Linsenäcker" stiegen die Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Autohaus ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Schubladen und Schränke. Mit vorgefundenen Originalschlüsseln entwendeten die Eindringlinge vom Hofraum zwei Gebrauchtwagen, einen BMW und einen Porsche. Die Spritztour endete für den BMW-Fahrer in Bechtholdsweiler. Der BMW kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Spaziergänger meldeten den beschädigten BMW gegen 7.50 Uhr der Polizei.

Der entwendete Porsche wurde von einem Waldarbeiter um die Mittagszeit auf einem Parkplatz unterhalb "Lindich" gemeldet.

In der gleichen Nacht stiegen unbekannte Täter in ein Autohaus in der Zollerstraße ein. Hier erbeuteten die Ganoven einen Audi TT im Wert von über 40.000 Euro. Auch dieser Pkw wurde im Laufe des Samstags im Bereich "Lotzenäcker" wieder aufgefunden. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0) entgegen.

