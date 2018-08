Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Autohaus - ...

(Horb) Einbruch in Autohaus - geklauter Range Rover nach Unfall beschädigt aufgefunden

Horb - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein bislang unbekannter Täter in der Weberstraße in ein Autohaus ein. Dem Einbrecher gelang es die Notausgangstür des Autohauses aufzuhebeln.Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter einen Land Rover entwendetete, der dort zur Reparatur stand. Am Sonntagmnittag wurde dieses Fahrzeug unterhalb der Neckartalbrücke entdeckt. Wie sich herausstellte, fuhr der Täter das Fahrzeug, von Ahldorf kommend, unter die Brücke und ließ es dann aus bislang unbekannten Gründen den Hang hinunterrollen. Schließlilch kam das Fahrzeug in einem Graben zum Stillstand. Der Sachschaden an dem Pkw ist beträchtlich. Der Täter soll mit einer Jeanshose, Turnschuhen und einem Pullover bekleidet gewesen sein. Auch soll er ein Base-Cap getragen haben. Auf dem Pullover (Rückenteil) war auffällig das Wort "Bieber" aufgedruckt. Hinweise zur Tat beziehungsweise zum Täter bitte an die Polizei Horb, Tel. 07451/96-0.

