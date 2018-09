Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Bar

(Epfendorf-Talhausen) Einbruch in Bar

Epfendorf-Talhausen - Am Samstag sind in der Zeit zwischen, 00.35 Uhr und 7.15 Uhr, unbekannte Täter in eine Bar in der Rottweiler Straße eingestiegen. Die Einbrecher stemmten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt in das Gebäude. Im Gastraum hebelten die Ganoven einen Geldspielautomaten auf und entwendeten das Münzgeld. Aus dem Tresen stahlen die Eindringlinge das Wechselgeld. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

