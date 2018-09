Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in die ...

(Dauchingen) Einbruch in die Backwarenverkaufsstelle eines Supermarktes

Dauchingen - Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein bislang unbekannter Täter in den Vorraum des "Netto-Markts" in der Pfeilstraße ein. Dort drückte der Einbrecher den heruntergelassenen Rollladen einer Bäckereifiliale hoch. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten der Filiale. Entwendet wurde jedoch nichts. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang zu kürzlichen Einbrüchen in Nettomärkte in Mönchweiler und Brigachtal.

