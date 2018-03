Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in ein ...

(VS-Villingen) Einbruch in ein Ladengeschäft - Täter erbeuten 300 Euro

VS-Villingen - Zwischen Samstag und Sonntag ist es in der Villinger Innenstadt zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Gerberstraße gekommen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zu den Büroräumen des Ladengeschäftes. Sie konnten 300 Euro erbeuten und hinterließen keine Spuren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Polizeirevier Villingen (07721 601-0).

gez. Florian Neumeister

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/