Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Firma in ...

(Talheim) Einbruch in Firma in der Heidengasse- Zeugen?

Talheim - In der Nacht zum Samstag haben bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Heidengasse eingebrochen. Vermutlich gelangten die Unbekannten durch eine Seitentüre in die Firma. Dort entwendeten die Diebe dann fünf große- und sieben kleine Druckluftnagler der Marke Bostich und Max. Hierbei entstand ein Diebstahlsschaden in einer Höhe von annähernd 10.000 Euro. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07424-9318-0 entgegen.

