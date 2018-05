Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Friseursalon

(Trossingen) Einbruch in Friseursalon

Trossingen - In der Zeit zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Dienstag, 6.20 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Hauptstraße eingedrungen. Die Einbrecher traten eine Nebeneingangstür ein und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft. Ohne Beute suchten die Eindringlinge das Weite. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Trossingen (Tel.: 07425 33866) entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/