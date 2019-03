Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Gaststätte

(Balingen) Einbruch in Gaststätte

Balingen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Dammstraße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten das Glas aus einen Fensterrahmen und gelangten in den Gastraum. Die Einbrecher knackten zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07433 264-0.

