Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Jugendraum

(Wehingen) Einbruch in Jugendraum

Wehingen - Am Dienstag ist gegen 17 Uhr ein Einbruch in den Jugendraum in der Kreuzstraße festgestellt worden. Nach bisherigen Ermittlungen hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster auf und verschaffte sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Der Einbrecher durchstöberte sämtliche Schränke. Über die gemachte Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Wehingen (Tel.: 07426 3080) entgegen.

