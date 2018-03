Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Metzgerei - ...

(Loßburg) Einbruch in Metzgerei - Spardose gestohlen

Loßburg - Bei einem Einbruch in eine Metzgerei in der Freudenstädter Straße hat der Täter in der Nacht zum Dienstag eine Spardose mit etwas Bargeld erbeutet.

Der Gauner hebelte mit einem Schraubenzieher ein Fenster zur Metzgerei auf. Er stieg in den Verkaufsraum und nahm dort die an der Kasse aufgestellte Spardose mit. Die Kühlraumtür stand nach dem Einbruch offen. Ob der Eindringling Wurstwaren aus dem Kühlraum mitnahm, ist bis dato noch nicht geklärt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro.

