Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Turn- und ...

(Vöhringen) Einbruch in Turn- und Festhalle-Zeugen?

Vöhringen - Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag haben unbekannte Täter in die Turn- und Festhalle in der Festallee eingebrochen. Die Unbekannten hebelten eine Fenster auf und kamen so in das Gebäude. Nachdem eine Türe zum Vorraum aufgebrochen wurde, brachen die Täter einen Schrank auf. Aus einer Geldkassette entnahmen die Diebe etwa 100 Euro bevor sie die Halle wieder verließen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Der Polizeiposten Sulz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07454-92746.

