Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Wohnhaus ...

(Geisingen) Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Geisingen - Ein bislang unbekannter Täter drang am Freitag, in der Zeit zwischen 15.00 und 23.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Gerwigstraße ein. Der Einbrecher hebelt Türen auf und durchsuchte im Wohnbereich zahlreiche Zimmer. Schränke und Kommoden wurden von ihm durchwühlt. Neben Schmuck wurde auch Bargeld entwendet. Der Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkte, wird gebeten dies der Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, mitzuteilen.

