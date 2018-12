Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch in Wohnung in ...

(Vilingen) Einbruch in Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

Villingen-Schwenningen - Unbekannte sind am Donnerstagvormittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fasanenstraße eingebrochen. Im Zeitraum von 05.05 Uhr bis 11.30 Uhr wurde die Wohnungstür aufgebrochen. Ob aus der Wohnung der 21- und 23-jährigen Bewohner etwas fehlt, ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/