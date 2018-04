Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruch ins ...

(Rangendingen) Einbruch ins Jugendhaus

Rangendingen - Über das Wochenende haben unbekannte Täter die Balkontür des Jugendhauses in der Heimgartenstraße zertrümmert und sind in das Gebäude eingedrungen. Weil alle Türen im Inneren verschlossen waren, brachen die Eindringlinge ihre Tat ab. Gestohlen wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 400 Euro.

