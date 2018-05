Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruchsversuch - ...

(Tuttlingen) Einbruchsversuch - Kind tritt gegen Eingangstür eines Tabakladens

Tuttlingen - Ein circa 10 bis 12-jähriger Junge trat am Sonntagabend, gegen 22.45 Uhr, gegen die Eingangstüre eines Tabakladens in der Königstraße. Dabei beschädigte er eine Scheibe. Ins Innere gelangte er jedoch nicht. Der Junge entfernte sich mit einer anderen Person in Richtung ZOB. Er trug eine Jeansjacke, einen grauen Kapuzenpulli sowie hellgraue oder hellblaue Jeans. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

