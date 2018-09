Polizeipräsidium Tuttlingen / Einbruchsversuch in ...

(Balingen) Einbruchsversuch in Mineralienladen

Balingen - In der Nacht zum Freitag hat ein unbekannter Täter versucht, in den Lagerraum des Mineralienladens in der Straße "Alter Markt" einzubrechen. Mit einem Hebelwerkzeug bearbeitete er eine abgeschlossene Hintertür, ohne sie öffnen zu können. Es entstand nur geringer Sachschaden.

