Polizeipräsidium Tuttlingen / Eine ...

(Zimmern ob Rottweil) Eine verletzte Person und 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Zimmern ob Rottweil - Am Montag ist eine 28-jährige Mazda-Fahrerin an der Einmündung der Straße "Steinhäuslebühl" mit der Hauptstraße in einen Skoda gefahren. Die Mazda-Fahrerin wollte gegen 14 Uhr nach links in Richtung Dunningen abbiegen. Hierbei übersah sie eine 58-Jährige, die mit ihrem Skoda in Richtung Zimmern ob Rottweil unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des Mazdas zog sich durch den Zusammenprall leichte Verletzungen zu, weshalb sie mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik nach Rottweil gebracht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000

