Polizeipräsidium Tuttlingen / Eine ...

(Sulz-Holzhausen) Eine Leichtverletzte nach Missachtung der Vorfahrt

Sulz am Neckar - An der Einmündung der Oberen Straße in die Holzhauser Hauptstraße sind am Samstagmorgen zwei PKWs zusammengestoßen. Dabei verletzte sich eine junge Frau leicht.

Die 26-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf gegen 11.35 Uhr auf der Holzhauser Hauptstraße Orts einwärts. Von links kam aus der Oberen Straße ein VW Caddy. Dessen 54-jährige Fahrerin sah den auf der vorfahrtsberechtigten Straße heran nahenden VW Golf offensichtlich nicht und bog nach links in die Holzhauser Hauptstraße ab. Eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die junge Golffahrerin leicht. An ihrem schon etwas älteren Wagen entstand Totalschaden. Den Schaden an dem VW Caddy schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.

