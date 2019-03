Polizeipräsidium Tuttlingen / Eine ...

(Aldingen, L 433) Eine Leichtverletzte und 14.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Aldingen - Am Donnerstag ist eine Renault- Fahrerin gegen 16.45 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Landstraße 433, zwischen Aldingen und Denkingen, leicht verletzt worden. Die 72-Jährige war mit ihrem Renault Captur von Aldingen in Fahrtrichtung Denkingen unterwegs. Ein dahinter fahrender, 19- jähriger Polo- Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit in das Heck des Renaults. Die Renault- Fahrerin kam im Anschluss mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik nach Rottweil. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 14.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Nina Furic Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-117 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/