Polizeipräsidium Tuttlingen / (Empfingen - Horb, Bundesautobahn ...

(Empfingen - Horb, Bundesautobahn A81) 16.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Empfingen - Horb, Bundesautobahn A81 - Rund 16.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Freitagabend, gegen 17.15 Uhr, auf der Bundesautobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb passiert ist. Infolge eines hohen Verkehrsaufkommens musste ein Passat-Fahrer - auf dem Weg in Richtung Stuttgart - kurz vor der Anschlussstelle Horb verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Golf-Fahrer reagierte zu spät und prallt in das Heck des bremsenden Passats. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

