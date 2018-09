Polizeipräsidium Tuttlingen / Erneut Scheibe ...

(VS-Schwenningen) Erneut Scheibe eines Autos eingeschlagen und Geldbeutel entwendet

VS-Schwenningen - Erneut hat ein unbekannter Täter - dieses Mal am Freitagnachmittag in der Holzstraße - an einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus der Mittelkonsole einen Geldbeutel entwendet. Bereits am Mittwochnachmittag wurde auf einem Parkplatz an der Mauthestraße und am Donnerstagnachmittag auf dem Studentenparkplatz bei der Fachhochschule an der Erzbergerstraße je ein Auto aufgebrochen (wir berichteten bereits). Bei dem am Freitag, in der Zeit zwischen 14.05 Uhr und 14.10 Uhr in der Holzstraße unweit der Kreuzung zur Oberdorfstraße aufgebrochenen Wagen handelte es sich um einen Renault Scenic. Der Autobesitzer hatte den Renault gerade geparkt und war in ein angrenzendes Haus gegangen, als er kurz darauf Scheibenklirren hörte. Bei der sofortigen Nachschau konnte der Mann nur noch die eingeschlagenen Scheibe an der Fahrertüre des Renaults und den Diebstahl des Geldbeutels aus der Mittelkonsole feststellen. Der Täter selbst war nicht mehr vor Ort. Auch zu diesem Vorfall hat die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet und bittet um Hinweise. Es bleibt zu vermuten, dass die Taten zusammenhängen. Aus aktuellem Anlass bittet die Polizei darum: "Lassen Sie keine Wertgegenstände, wie Geldbeutel, Handtaschen oder dergleichen, zumindest nicht von außen sichtbar in abgestellten Fahrzeugen zurück !"

