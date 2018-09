Polizeipräsidium Tuttlingen / Exhibitionist ...

(Spaichingen) Exhibitionist entblößt sich in Bekleidungsgeschäft

Spaichingen - Am Montag, kurz vor 17 Uhr, ist in einem Bekleidungsgeschäft ein Exhibitionist gegenüber zwei Verkäuferinnen aufgetreten. Der 24-Jährige hielt sich zunächst als vermeintlicher Kunde in dem Geschäft auf. Im weiteren Verlauf begab sich der Mann an den Verkaufstresen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil, vor den Augen der Verkäuferin. Die Frau rief anschließend ihre Arbeitskollegin zu Hilfe. Ernst nach vehementer Aufforderung verließ der 24-Jährige das Geschäft. Die zwischenzeitlich verständigten Beamten des Polizeireviers Spaichingen konnten den Tatverdächtigen in der Hauptstraße festnehmen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

