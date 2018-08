Polizeipräsidium Tuttlingen / Fahranfängerin ...

(Bad Dürrheim) Fahranfängerin verliert Kontrolle und rammt Laterne

Bad Dürrheim - Eine 19-jährige Fahranfängerin hatte am Montagnachmittag viel Glück. Die Frau verlor in der Friedrichstraße die Kontrolle über ihren Ford, als sie einer am Straßenrand stehenden Freundin zuwinkte. Die junge Frau krachte zunächst gegen eine Straßenlaterne, die sie aus der Verankerung riss und rammte anschließen noch zwei geparkte Fahrzeuge. An ihrem Pkw entstand Totalschaden. Sie indes wurde nur leicht verletzt. Ihre Beifahrerin kam sogar unverletzt davon. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf über 30.000 Euro.

