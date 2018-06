Polizeipräsidium Tuttlingen / Fahrbahn zu eng - ...

(Epfendorf) Fahrbahn zu eng - zwei PKWs streifen sich

Epfendorf - Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Irslingen und Talhausen haben sich am Freitagmorgen zwei PKWs gestreift. Der Fahrer eines Sprinters war bereits alkoholisiert.

Gegen 7.10 Uhr fuhr ein VW, am Lenkrad ein 21-jähriger Mann, von Irslingen bergab nach Talhausen. In einer Rechtskurve, deren Verlauf wegen einer Böschung nicht einsehbar ist, kam ihm ein Mercedes Sprinter entgegen. Der 21-Jährige trat sofort voll aufs Bremspedal. Es gelang ihm jedoch nicht, innerhalb der zur Verfügung stehenden Strecke anzuhalten. Weil der entgegenkommende Kastenwagen nicht äußerst rechts fuhr, streiften sich die beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Der Sprinterfahrer roch nach Alkohol. Zur Abklärung wurde ein Atemalkoholtest durhgeführt, der einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Deswegen ging es nachher zur Blutentnahme in die SRH-Klinik. Seinen Führerschein ist der 45-Jährige erst mal los. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung wird folgen.

