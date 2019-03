Polizeipräsidium Tuttlingen / Fahrer eines ...

(VS-Villingen) Fahrer eines Kleinlasters nach Unfall verletzt

VS-Villingen - Am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr sind an der Einmündung der B33 in die Berliner Straße ein Kleinlaster und ein Auto zusammengestoßen. Der 79-jährige Autofahrer wollte von der Bundesstraße in die Berliner Straße einfahren und übersah dabei den Laster, der in Richtung Wohngebiet Wöschhalde unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 51 Jahre alte Fahrer des Kleinlasters leicht. Er wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der verursachte Schaden an beiden Fahrzeugen wird derzeit auf 7.500 Euro geschätzt. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt.

