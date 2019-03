Polizeipräsidium Tuttlingen / Fahrer verursacht zwei ...

(Dornhan) Fahrer verursacht zwei Unfälle und flüchtet

Dornhan - Am Freitagabend hat ein Autofahrer erst vor dem Narrenheim in der Zollstockstraße ein Auto angefahren und bei seiner weiteren Fahrt in Richtung Loßburg einen Wagen im Gegenverkehr gestreift. In beiden Fällen fuhr der Mann mit seinem VW weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen konnten den 28-jährigen Verursacher in beiden Fällen beobachten. Als die hinzugerufene Polizei durch Mithilfe der Zeugen den Fahrer kurz darauf an seiner Wohnanschrift antraf, fiel den Beamten auf, dass er alkoholisiert war. Er durfte die Polizeistreife deshalb in ein Krankenhaus zur Blutabnehmen begleiten. Der durch ihn verursachte Schaden am geparkten Honda am Narrenheim in Dornhan und dem entgegenkommenden Suzuki auf seiner Fahrt in Richtung Loßburg wird derzeit auf 1.200 Euro geschätzt. Der Schaden an seinem VW beläuft sich auf 2.000 Euro. Zusätzlich zum Verlust seines Führerscheins muss er nun mit einer Anzeige rechnen.

