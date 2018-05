Polizeipräsidium Tuttlingen / Fahrerseite ...

(Albstadt-Ebingen) Fahrerseite eines geparkten Autos zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Albstadt-Ebingen - Ein unbekannter Täter hat im Laufe des Mittwochs, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 16.15 Uhr, auf einem Parkplatz der "AOK" in der Gartenstraße den Fahrzeuglack eines dort abgestellten Seat Leons zerkratzt und dabei rund 500 Euro Sachschaden angerichtet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Albstadt-Ebingen (07431 935301-0) entgegen.

