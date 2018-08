Polizeipräsidium Tuttlingen / Fahrlässige ...

(Hausen am Tann) Fahrlässige Brandstiftung - Brand eines Hochsitzes

Hausen am Tann - Im Gewann "Rohr" brannte am Montagabend,gegen 22.15 Uhr, circa 500 Meter außerhalb des Ortes, am Waldrand, ein Jäger-Hochsitz. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Kanzel bereits in Flammen. Die Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, der Hochsitz war jedoch komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. In der Nähe des Brandortes konnte eine leere Packung von kleinen Böllern aufgeufen werden. Eine gleiche Verpackung wurde am gleichen Tag am Spielplatz des Albvereins gefunden. Ein Zusammenhang ist anzunehmen. Zuegenhinwesie bitte an den Polizeiposten Schömberg, Tel. 07427/94003-0.

