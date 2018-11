Polizeipräsidium Tuttlingen / Fahrradfahrer wird ...

(VS-Villingen) Fahrradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt - Audi-Fahrer flüchtet

VS-Villingen - Am Donnerstagmittag ist ein 43-jähriger Fahrradfahrer im Habsburgerring gegen 12.15 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 43-jährige Radfahrer befuhr den Habsburgerring auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte Villingen. Der ebenfalls 43-jährige Auto-Fahrer befuhr die Schwenninger Straße mit seinem Audi aus Richtung VS-Schwenningen kommend in Fahrtrichtung Villingen. An der Kreuzung der Schwenninger Straße mit der Sperberstraße wollte der Audi-Fahrer geradeaus über die Kreuzung in die Sperberstraße einfahren. Hierbei übersah er den von rechts auf dem Fahrradweg fahrenden Radfahrer. Der 43-jährige Radfahrer, welcher keinen Helm trug, wurde vom Audi erfasst, über die Windschutzscheibe geworfen und stürzte dann auf die Fahrbahn. Hierdurch erlitt der Radfaherer schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Der Audi-Fahrer stieg nach dem Unfall zunächst aus, setzte sich daraufhin wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte der 43-Jährige, sowie der demolierte Unfallwagen, an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Die Polizeibeamten stellten ebenfalls fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

