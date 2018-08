Polizeipräsidium Tuttlingen / Fahrzeuge mit ...

(Hechingen) Fahrzeuge mit Originalschlüsseln entwendet - Zeugen gesucht

Hechingen - Fahrzeugdiebe trieben in der Nacht von Freitag auf Samstag ihr Unwesen im Stadtgebiet beziehungsweise im Stadtteil Stein. Zunächst entwendeten die Täter in der Max-Eyth-Straße einen im Hofraum einer Firma abgestellten Mercedes Sprinter. Eine Nacht zuvor hatten sie bei einem Einbruch bereits die Originalschlüssel des Mercedes-Transporters geklaut. Mit diesem Fahrzeug fuhren sie schließlich zu einer Autofirma in Stein, brachen in diese ein und entwendeten einen schwarzen Toyota Landcruiser mit dem Kennzeichen SIG-P 204. Auch ein silberner BMW wurde von den Einbrechern aus der Werkstatt gefahren. Da dieser jedoch nicht komplett fahrbereit war, ließen ihn die Täter stehen. Der Wert des Toyotas beträgt circa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Hechingen, Tel. 07471/9880-0.

