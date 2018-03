Polizeipräsidium Tuttlingen / Falsch ...

(Pfalzgrafenweiler) Falsch abgebogen und gestürzt - alkoholisierter Rollerfahrer verletzt

Pfalzgrafenweiler - Ein alkoholisierter Rollerfahrer ist am Dienstagabend, kurz nach 21 Uhr, im Bereich der Abzweigung von der Bundesstraße 28 auf die Kreisstraße 4726 nach Edelweiler gestürzt und hat sich dabei nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige war an diesem Abend mit einem Leichtkraftrad-Roller zunächst auf der B 28 in Richtung Freudenstadt unterwegs. An der Abzweigung zur K 4726 wollte der Roller-Fahrer nach rechts in Richtung Edelweiler abbiegen. Vermutlich infolge des zuvor konsumierten Alkohols verpasste der junge Mann die Abbiegespur und versuchte dann über die Spur des einmündenden Gegenverkehrs der K 4726 doch noch nach rechts abzubiegen. Hierbei stürzte der Rollerfahrer und rutschte in den Seitenstreifen. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte noch am Unfallort musste der 22-Jährige mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Freudenstadt gebracht werden. Zudem musste bei dem jungen Mann eine Blutentnahme durchgeführt werden, da er den Unfall unter Alkoholeinwirkung verursacht hatte. Nun kommt auf den 22-Jährigen noch ein Strafverfahren zu.

