Polizeipräsidium Tuttlingen / Falsche Polizeibeamte ...

(Balingen) Falsche Polizeibeamte versuchen es erneut - sieben Anrufe an einem Tag

Balingen - Falsche Polizeibeamte haben im Verlauf des Donnerstags in Balingen und Erzingen sieben Haushalte angerufen und versucht, mit ihrer Masche an Geld und Wertsachen zu kommen. Nach Anhören der schon bekannten Geschichte über Einbrüche in der Umgebung, der Festnahme von Tätern und dem Auffinden von Notizen mit Daten des Angerufenen legten die ausgewählten "Opfer" auf und verständigten die Polizei. So entstand dieses Mal kein Schaden. Betroffen waren wiederum nur Personen der älteren Jahrgänge.

Diese organisierten Betrüger haben trotz aller Warnungen der Polizei und Berichterstattungen in den Medien immer wieder Erfolg. So lange ihre Masche funktioniert, werden sie weiterhin versuchen, ihre lebensälteren Opfer übers Ohr zu hauen. Erhöhte Vorsicht ist deshalb auch zukünftig geboten. Informationen dazu gibt es bei jeder Polizeidienststelle, aber auch im Internet unter www.polizei-bw.de (Themenbereiche Prävention/Eigentum).

