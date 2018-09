Polizeipräsidium Tuttlingen / Falschfahrer auf der B 27

(Balingen) Falschfahrer auf der B 27

Balingen - Verkehrsteilnehmer meldeten am Freitag, gegen 23.25 Uhr, einen Falschfahrer auf der Bundesstraße 27, der auf der falschen Seite in Richtung Tübingen fährt. Die Beamten des Polizeireviers Balingen überprüften den Streckenabschnitt zwischen Balingen-Süd und Balingen-Landratsamt und konnten eine 68-jährige Audi-Fahrerin antreffen. Die Autofahrerin bemerkte ihren Fehler sofort nach dem Auffahren auf die Bundesstraße und lenkte ihren Wagen in den abgesperrten Bereich der dortigen Baustelle. Nach bisherigen Ermittlungen wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen die Frau wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

