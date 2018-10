Polizeipräsidium Tuttlingen / Fehleinschätzung eines ...

(Rottweil) Fehleinschätzung eines Abbiegevorgangs - Auto landet an Steinmauer

Rottweil - Wegen Fehleinschätzung einer Abbiegesituation sind am Dienstagnachmittag beim Umspannwerk zwischen Rottweil und Neufra fast zwei PKWs aufeinander gefahren. Ein Ausweichmanöver endete an einer Steinmauer.

Die beiden PKWs fuhren gegen 16.40 Uhr von Rottweil in Richtung Neufra. Der vorne fahrende VW-Lenker wollte nach links auf den Wanderparkplatz beim Umspannwerk abbiegen und kündigte es entsprechend an. Der nachfolgende BMW-Fahrer deutete das Verhalten seines Vordermannes völlig falsch uns setzte zum Überholen an. Nur die Ausweichmanöver der beiden Fahrer und zwei Vollbremsungen verhinderten die Kollision der Fahrzeuge. Beim Ausweichen kam der überholende BMW allerdings von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Steinmauer. Dabei verletzte sich der 40-jährige Fahrer leicht. Im Rettungswagen wurde er nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2200 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

