Polizeipräsidium Tuttlingen / Fehler beim Abbiegen ...

(Hechingen) Fehler beim Abbiegen - drei Autos beschädigt

Hechingen - An der Domäne-Kreuzung sind am Mittwochmorgen bei einem Abbiegeunfall drei Autos beschädigt worden.

Gegen 7.20 Uhr bog ein 18-jähriger Peugeotfahrer von der Zollernstraße nach links in die Bisinger Straße ab. Hierbei übersah er einen aus Richtung Hechingen entgegenkommenden VW Passat. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Aufprallwucht war so stark, dass beide PKWs gegen einen VW Golf geschoben wurden, der an der Einmündung der Bisinger Straße in die Zollernstraße stand und wartete. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/