Polizeipräsidium Tuttlingen / Feuerwehreinsatz ...

(Donaueschingen) Feuerwehreinsatz bei einem Unternehmen für Kies-, Sand- und Betonwaren

Donaueschingen - Aufgrund eines Defektes an einem Lüftungsventilator ist es am Sonntagmittag zu einem Feuerwehreinsatz bei einem Unternehmen für Kies-, Sand- und Betonwaren an der Pfohrener Straße gekommen. Ein auf dem Dach einer Halle des Unternehmens montierter Lüftungsventilator hatte sich entzündet, war aber noch vor dem Eintreffen der Donaueschinger Wehr von selbst wieder erloschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

