Polizeipräsidium Tuttlingen / Feuerwehreinsatz ...

(Donaueschingen) Feuerwehreinsatz in der Bahnhofstraße

Donaueschingen - Wegen einem in Brand gesteckten Sonnenschirm ist es am Freitagabend, kurz nach 21 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in der Bahnhofstraße gekommen. Ein unbekannter Täter hat im Bereich eines Schuhgeschäftes einen dort aufgestellten Sonnenschirm in Brand gesteckt. Zur Löschung des Schirmes war die Donaueschinger Wehr mit zwei Fahrzeugen und 11 Mann im Einsatz. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen der durch Brandlegung begangenen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Personen oder sonstige Gegenstände kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/