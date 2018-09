Polizeipräsidium Tuttlingen / Fiat zerkratzt - ...

(A.-Tailfingen) Fiat zerkratzt - 3000 Euro Schaden (Zeugenaufruf)

A.-Tailfingen - Am Donnerstag oder Freitag hat ein unbekannter Täter in der Straße "Unter Nank" die gesamte Beifahrerseite eines Fiats zerkratzt. Mit seiner Tat verursachte er einen Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Am Donnerstagnachmittag war der Wagen, der im Bereich zwischen den Einmündungen Roßbergstraße und Teckweg stand, noch in Ordnung. Am Freitagmorgen sah der Fiatbesitzer die Bescherung.

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung. Es werden Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07432 955 0 zu melden.

