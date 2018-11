Polizeipräsidium Tuttlingen / Ford Fiesta fährt ...

(Waldmössingen) Ford Fiesta fährt gegen Hauswand

Waldmössingen - Am späten Freitagabend ist in der Seedorfer Straße ein Ford Fiesta nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen die Fassade eines Wohnhauses gekracht. Laut Angaben der 25-jährigen Fahrerin gab es Probleme mit der Bremse. Neben der Hauswand wurde auch ein davor stehender Seat beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Der Schaden an dem schon älteren Ford war so erheblich, dass die Polizei von einem Totalschaden ausgeht. Die Waldmössinger Feuerwehr musste ausrücken, um auslaufende Betriebsstoffe des Unfallwagens "einzufangen". Die 25-Jährige blieb unverletzt.

