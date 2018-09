Polizeipräsidium Tuttlingen / Ford Fiesta landet in ...

(Albstadt) Ford Fiesta landet in der Wiese

Albstadt - Eine 31-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta ist am Donnerstag, gegen 19 Uhr, von der Straße abgekommen und in einer Wiese gelandet. Die Frau war mit ihrem Kleinwagen auf der B 463 in Richtung Albstadt-Ebingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsende von Laufen geriet sie ins rechte Bankett. Beim Versuch den Wagen wieder auf die Fahrbahn zu lenken, schleuderte der Pkw nach links über die gesamte Straße und kam nach rund 30 Metern in einer Wiese zum Stehen. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

