Polizeipräsidium Tuttlingen / (Freudenstadt - Wittlensweiler, ...

(Freudenstadt - Wittlensweiler, Verbindungsstraße) Betrunken Auto gefahren und im Graben gelandet

Freudenstadt - Wittlensweiler, Verbindungsstraße - Ein 24-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen, kurz nach 02.00 Uhr, mit über 2,5 Promille mit einem Ford Focus auf dem Verbindungsweg zwischen Freudenstadt und Wittlensweiler unterwegs gewesen und in der Nähe der Auffahrt zur Bundesstraße 294 im Graben gelandet. Hierbei entstand glücklicherweise kein Schaden. Ein anderer Verkehrsteilnehmer entdeckte den Wagen und den Betrunkenen im Straßengraben und verständigte die Polizei. Im Anschluss der Unfallaufnahme durch die eintreffenden Beamten kümmerte sich ein Abschleppdienst um die Bergung des Wagens aus dem Graben. Nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich der junge Mann nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

