Polizeipräsidium Tuttlingen / Frontscheibe ...

(Horb am Neckar) Frontscheibe eines geparkten Audis mit einer fetthaltigen Flüssigkeit übergossen - Polizei bittet um Hinweise

Horb am Neckar - Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, die Frontscheibe eines in der Stadionstraße, vor Gebäude Nummer 14 geparkten Audis des Typs A5 Cabrio mit einer fetthaltigen Flüssigkeit übergossen. Die Polizei Horb (07451 96-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Täter entgegen.

